Neuer Standort der Hagedorn Gruppe auf ehemaliger Mülldeponie eröffnet (FOTO)

Gütersloh/Köln (ots) - Das Hagedorn-Projekt in Köln-Ehrenfeld gilt als Exempel

für nachhaltiges Bauen. Zur offiziellen Einweihung des neuen Standortes kommen

mehr als 250 Gäste, darunter NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer.



Auf einer ehemaligen 17.400 Quadratmeter großen Mülldeponie an der Venloer

Straße in Köln ist ein neuer Standort der Hagedorn Unternehmensgruppe eröffnet

worden. Der Gütersloher Familienbetrieb hatte die Fläche im Sommer 2020 erworben

und seitdem aufwendig revitalisiert. Das Projekt steht sinnbildlich für die von

der Bundesregierung angestrebte nachhaltige Baulandentwicklung und setzt beim

Flächenrecycling neue Maßstäbe. Am 14. September fand mit über 250 Gästen die

offizielle Einweihung statt. Grußworte des NRW-Umwelt- und Verkehrsministers

Oliver Krischer, des Kölner Stadtentwicklungsdezernenten Andree Haack und

Bezirksbürgermeisters Volker Spelthann würdigten die Bedeutung für die Region

und das Vorantreiben der Flächenneutralität in Deutschland.