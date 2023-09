Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht Whistleblower-Dokument Kraftfahrt-Bundesamt droht Mercedes-Benz mit der Stilllegung von Euro 6 Diesel-Pkw wegen illegaler Abschalteinrichtungen

Berlin (ots) -



- KBA bewertet in der bislang geheim gehaltenen Anordnung die

Abschalteinrichtungen in Mercedes-Fahrzeugen als "unzulässig", fordert deren

Entfernung und droht andernfalls mit "Betriebsuntersagung nach § 5 FZV"

- Acht Jahre nach der Aufdeckung von Dieselgate schließt sich das KBA damit

endlich den Einschätzungen und Forderungen der DUH an

- Knapp 10 Millionen Diesel-Pkw der Abgasstufen Euro 5 und Euro 6 mit illegalen

Abschalteinrichtungen fahren immer noch in Deutschland und verpesten unsere

Atemluft mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid - tausende Menschen sterben

jedes Jahr daran, hunderttausende erkranken

- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert Verkehrsminister Wissing auf, jetzt

alle festgestellten illegalen Abschalteinrichtungen bei in Deutschland

zugelassenen Fahrzeugen samt Messprotokollen und Schriftwechsel mit den

Diesel-Konzernen offenzulegen, damit betrogene Kunden endlich ihre Rechte

durchsetzen können



Kurz vor dem achten Jahrestag der Aufdeckung von Dieselgate veröffentlicht die

Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein neues und bislang geheim gehaltenes Dokument zu

den Millionen Pkw, die immer noch mit illegalen Abschalteinrichtungen auf

deutschen Straßen fahren und die Atemluft vergiften. Es handelt sich um eine

Anordnung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) aus dem Juli 2023, die ein

Whistleblower der DUH zugespielt hat. Darin werden drei Abschalteinrichtungen

dokumentiert, die bei Mercedes-Benz-Fahrzeugen gefunden wurden: Je nach

Außentemperatur, dem Über- oder Unterschreiten bestimmter Schwellenwerte beim

AdBlue Verbrauch und der Motorstarttemperatur verwandeln sich die Fahrzeuge in

Giftgasschleudern. Besonders brisant: Erstmals, nach so vielen Jahren, bewertet

das KBA diese als "unzulässig" - unter Hinweis auf das von der DUH erwirkte

EuGH-Grundsatzurteil.