Berenberg belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Alle Unternehmen hätten von einem weiteren Lagerbestandsabbau entlang der Wertschöpfungskette gesprochen, der sich hier und da aber dem Ende nähern könnte, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Kosten werde 2024 Entspannung erwartet. Mit Blick auf den Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise erklärte die Analystin, dass das Unternehmen sich in der Vergangenheit vor allem auf das Wachstum konzentriert habe, aktuell aber erst einmal auch eine Erholung der Profitabilität im Fokus stehe. Die Analystin geht davon aus, dass dies gelingt./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

