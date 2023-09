Tesla-Rivale Nikola: Aktie haussiert um ein Drittel – das ist der Grund

Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers sind im gestrigen Nachmittagshandel um 28,8 Prozent gestiegen und haben so ein Dreimonatstief überwunden und eine viertägige Phase des Handels unter einem US-Dollar beendet. Wie Marketwatch berichtet, ist das Handelsvolumen auf 179,6 Millionen Aktien gestiegen, verglichen mit dem Tagesdurchschnitt von etwa 71,9 Millionen Aktien. Damit war der Titel die drittaktivste Aktie an der Nasdaq-Börse.

Die größte Sorge der Anleger war der vor einem Monat angekündigte Rückruf von mehr als 200 batteriebetriebenen Lkw wegen eines Kühlmittellecks im Inneren eines Akkus, das im Juni einen Lkw-Brand verursacht haben soll. Steve Girsky, der am 4. August zum CEO ernannt wurde, sagte, dass die Mitarbeiter von Nikola "rund um die Uhr" daran arbeiten, geeignete Teile von den Zulieferern zu erhalten. "Alle Korrekturen werden vor der Freigabe gründlichen Validierungstests unterzogen. Zeitpläne und Kosten werden so bald wie möglich bekannt gegeben, und unsere oberste Priorität ist es, die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten", so Girsky.