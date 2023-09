Bitcoin erhält von Deutsche-Bank-Plänen Rückenwind - 30.000 US-Dollar voraus?

An den Märkten setzt sich immer mehr die Auffassung durch, dass die großen Notenbanken am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angekommen sind. Dadurch wagen sich auch risikoaffinere Investoren wieder auf das Parkett und treiben die Kurse an den Aktienmärkten und bei Kryptowährungen nach oben.

Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen 24 Stunden um 1,1 Prozent gestiegen und pendelt um die Marke von 26.600 US-Dollar. Für die gesamte Woche kommt die Digitalwährung auf ein Plus von mehr als drei Prozent. Die Frage ist, wann die wichtigste Krypto-Währung wieder die Marke von 30.000 US-Dollar überschreiten wird.