Köln/Dearborn (USA) (ots) -- Drag Reduction System (DRS) mit hydraulisch verstellbaren Flügelelementen hebtZielkonflikt zwischen Maximaltempo und hohen Kurvengeschwindigkeiten auf- Mustang GTD ist das erste Serienmodell von Ford, das in den Genuss eines DRSkommt- Supersportwagen ist das Serienpendant zum neuen GT3-Rennwagen von Ford, der abJanuar 2024 in internationalen GT3-Serien und bei den 24 Stunden von Le Mansantritt- Die Form folgt der Funktion: Jede gestaltete Fläche, jede Luftführung und jedeKarosserie-Öffnung des Mustang GTD erfüllt einen exakt definierten Zweck- Leistungsstarke Computer-Simulationen optimierten die Luftführungen entlangdes Unterbodens inklusive spezieller Kanäle, die unerwünschte LuftturbulenzenverhindernWenn der neue Ford Mustang GTD die 73 Kurven der legendärenNürburgring-Nordschleife in Angriff nimmt, dann profitiert derstraßenzugelassene Supersportwagen von einem aktiven Aerodynamiksystem, das sichso mancher GT3-Rennfahrer auch wünschen würde: dem sogenannten Drag ReductionSystem mit hydraulisch verstellbaren Luftleitelemente im Front- und Heckbereich.Motorsport-Fans kennen das DRS aus der Formel 1, wo es in ähnlicher Form seit2011 zum Einsatz kommt. Dem Mustang GTD sollen die verstellbarenFlügelkomponenten eine Rundenzeit von weniger als sieben Minuten beim Ritt durchdie weltberühmte "Grüne Hölle" ermöglichen. Während DRS im GT3-Sport verbotenist, stattet Ford erstmals ein Serienmodell mit diesem System aus. Der MustangGTD ist das Straßenpendant des neuen Mustang GT3, der im Januar 2024 bei den 24Stunden von Daytona sein Renndebüt in der IMSA GTD-Klasse feiern wird und mitdem Ford im kommenden Juni zu den 24 Stunden von Le Mans zurückkehrt.Im Kern basiert das Drag Reduction System des Ford Mustang GTD auf hydraulischenStellmotoren, die je nach Bedarf den Anstellwinkel des Heckflügels verändern undsogenannte Flaps im vorderen Unterboden des Sportwagens aktivieren können. Sinnder Übung ist es, den Zielkonflikt zwischen geringem Luftwiderstand für hoheEndgeschwindigkeiten auf der einen und viel aerodynamischem Abtrieb für schnelleKurvenfahrten auf der anderen Seite aufzuheben. Bei Geradeausfahrt auf längerenGeraden, wenn maximales Tempo gefragt ist, öffnet sich das obere Element desSchwanenhals-Heckflügels und die beiden kleinen Klappen im Bugbereich schließensich. Dies ermöglicht einen ungehinderten Luftstrom unterhalb des Fahrzeugs undin der Heckpartie, womit auch die aerodynamisch ausgewogene Balance des Mustang