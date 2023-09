Gestern eine Rally der Aktienmärkte an der Wall Street - und das obwohl die US-Renditen nach oben gingen und vor allem der Dollar deutlich gestiegen ist (beides ist normalerweise negativ für die US-Indizes!). Eine der Auslöser der Rally waren die Aussagen der EZB, wonach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Notenbank die Zinsen nicht mehr anheben wird. Das Problem dabei aber ist, dass nun mehr und mehr Kapital aus dem Euro-Raum in den Dollar-Raum fließen wird (der Euro verliert zum Dollar, der daurch immer stärker) und damit auch der Aufwärtsdruck bei den US-Renditen steigt. Der Ölpreis steigt auch weiter und erhöht damit den Inflations-Druck zusätzlich. Blickt man unter die Oberfläche dieser Rally, zeigen sich einige weniger schöne Dinge: in den letzten acht Handelstagen fielen trotz steigendem S&P 500-Index mehr Aktien auf neue Tiefs als Aktien aus dem Index auf neue Hochs stiegen. Das zeigt die versteckte innere Schwäche der Aktienmärkte!

Hinweise aus Video:

1. Elektroautos: Gründe für Chinas Aufstieg und die Sorgen der Anderen

2. China: Strohfeuer am Immobilienmarkt erlischt

3. Erstaunlich: Kurzarbeit sinkt trotz Wirtschaftsflaute - Demografiewandel?

