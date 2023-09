Nouvelle édition de l'ouvrage académique " Convincing Political Stakeholders " (" Convaincre les parties prenantes politiques ") un aperçu unique des pratiques spécifiques de la représentation d'intérêts (FOTO)

Munich (ots) - Une édition révisée et étendue de l'ouvrage classique sur la

représentation des intérêts en Union Européenne par Klemens Joos, intitulé "

Convincing Political Stakeholders ", a été publiée le 06.09.2023 (WILEY-VCH, 1re

édition : 2015).



Klemens Joos est le fondateur du groupe EUTOP, l'associé gérant du groupe EUXEA

Holding et enseigne en tant que professeur honoraire en administration des

affaires et gestion des parties prenantes politiques à l'université technique de

Munich (TUM).Dans un nouveau chapitre de la nouvelle édition de son livre, les

lecteurs obtiennent un aperçu unique, axé sur des cas concrets, de la pratique

spécifique du travail de relations gouvernementales à Bruxelles, qui est

injustement réduit au terme de lobbyisme ou de lobbying. L'ouvrage révisé se

concentre sur la formule développée par le professeur Joos pour une

représentation réussie des intérêts. Cette nouvelle édition livre des

connaissances méthodologiques permettant de résoudre les problèmes dans des

situations complexes (le processus l'emporte sur le contenu), ainsi que des

connaissances approfondies sur le fonctionnement de l'UE actuelle (structures et

processus de prise de décision).