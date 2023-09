Neuauflage des Standardwerks "Politische Stakeholder überzeugen" ein einzigartiger Einblick in die konkrete Praxis der Interessenvertretung (FOTO)

München (ots) - Das Standardwerk zur Interessenvertretung in der Europäischen

Union von Prof. Klemens Joos "Politische Stakeholder überzeugen" ist am

06.09.2023 in einer überarbeiteten und erweiterten Auflage erschienen (WILEY-VCH

Verlag, 1. Auflage: 2015).



Klemens Joos ist Gründer der EUTOP Group, geschäftsführender Gesellschafter der

EUXEA Holding Unternehmensgruppe und lehrt an der Technischen Universität

München (TUM) als Honorarprofessor für Betriebswirtschaftslehre - Political

Stakeholder Management. In einem neuen Kapitel der Neuauflage seines Buchs

gewinnen die Leserinnen und Leser einen einzigartigen, weil fallorientierten

Einblick in die konkrete Praxis der Governmental-Relations-Arbeit in Brüssel,

die zu Unrecht auf den Begriff des Lobbyismus bzw. Lobbying verengt wird. Im

Mittelpunkt des überarbeiteten Werks steht die von Prof. Joos entwickelte Formel

für eine erfolgreiche Interessenvertretung. Die Neuauflage vermittelt

methodisches Wissen zur Lösung von Problemen in komplexen Situationen (Prozess

schlägt Inhalt) sowie profunde Kenntnisse zur Funktionsweise der heutigen EU

(Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse).