M.M.Warburg & CO lanciert ersten Real Estate Debt Fonds

Hamburg (ots) - Die Warburg Bank hat ihren ersten Real Estate Debt Fonds

aufgelegt: Mit dem WB Urban Real Estate Finance I beteiligen sich

institutionelle Investoren an einem attraktiven Kreditportfolio, das die

Entwicklung von Wohnimmobilien in Großstädten sowie den Top-7 Ballungszentren in

Deutschland finanziert. Der Fonds hat ein Zielvolumen von 300 Mio. Euro. Das

erste Closing ist bereits erfolgt; Investor ist die Pensionskasse eines

DAX-Konzerns.



"Wir freuen uns, dieses Produkt in einem gerade für Immobilieninvestments

herausfordernden Umfeld lancieren zu können. Private Debt ist eine der tragenden

Säulen unserer Strategie 2024 und erlaubt uns einen deutlichen Ausbau des

Lösungsangebots für unsere Kunden sowohl auf der Finanzierungs- als auch auf der

Investitionsseite", so Dr. Roman Rocke, Head of Corporate Finance bei

M.M.Warburg & CO.