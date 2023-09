Personalplanung in Deutschlands Unternehmen vorsichtiger / Arbeitsmarktbarometer zeigt rückläufige Einstellungsbereitschaft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für Oktober bis Dezember

sinkt auf 22 Prozent.

- Energie- und Versorgungssektor sowie IT-Branche mit der stärksten Nachfrage

nach Personal.

- Jobsuchende finden vor allem in Berlin und München neue Stellen.

- Ergebnis der Zusatzbefragung: Neue Recruiting-Strategien als Antwort auf den

Fachkräftemangel.



Das ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für das 4. Quartal belegt: Die befragten

Unternehmen wollen branchenübergreifend zwar nach wie vor mehr Mitarbeitende

einstellen als entlassen, doch die Einstellungsbereitschaft nimmt ab. Im

Vergleich zum Vorquartal verschlechterte sich der Netto-Beschäftigungsausblick

(NBA) um 6 Prozent, konnte sich zum Vorjahreszeitraum jedoch leicht verbessern

(2 Prozent) und liegt nach Abzug der üblichen saisonalen Schwankungen bei plus

22 Prozent. Damit liegt Deutschland 8 Punkte unter dem globalen Durchschnitt und

rangiert lediglich im unteren Viertel der Länderliste.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die Daten für das 4. Quartal zeigen, dass die Arbeitgeber angesichts derwirtschaftlichen Unsicherheiten maßvolle Neueinstellungen planen", ordnet IwonaJanas, Country Managerin der ManpowerGroup Deutschland, die Ergebnisse ein."Unternehmen konzentrieren sich darauf, geschäftskritische Funktionen zubesetzen, die sie für ihr Wachstum benötigen. Vor allem Unternehmen im Energie-und Versorgungssektor und in der IT-Branche zeigen die stärkste Nachfrage nachMitarbeitenden."Hoher Personalbedarf im Energie- und Versorgungssektor sowie in der IT-BrancheLaut der weltweit erhobenen Studie profitieren Jobsuchende vor allem im Energie-und Versorgungssektor sowie in der IT-Branche von einem hohen Stellenangebot.Mit einem NBA von 47 Prozent liegt dieser Wert 16 Prozentpunkte über demweltweiten Durchschnitt für die Energie- und Versorgungsbranche. Der deutlichsteAnstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (plus 16 Prozentpunkte) wird von denArbeitgebern aus der IT-Branche mit einem NBA von 36 Prozent gemeldet. Amschwächsten präsentieren sich die Bereiche Kommunikationsdienstleistungen sowieTransport, Logistik & Automobil. Dort liegt der NBA bei 7 und 18 Prozent.Jobaussichten in Berlin besonders gut, Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet deutlichrückläufigDie besten Jobaussichten aller acht untersuchten Regionen bietet Berlin miteinem NBA von 38 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal legte der NBA in derHauptstadt um 11 Prozentpunkte und zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozentpunkte zu.Zuversichtlich sind die Arbeitgeber auch in München und Frankfurt mit einem NBAvon 31 und 30 Prozent. Die stärksten Rückgänge zum Vorquartal haben Unternehmen