Großer Verfallstag am Terminmarkt: Darauf sollten Anleger achten

Es ist wieder Hexensabbat: Am Hexensabbat verfallen an der Terminbörse Eurex Optionen und Futures sowohl auf Indizes als auch auf Einzelaktien. Dieser besondere Handelstag kann insbesondere nach signifikanten Kursbewegungen, wie der gestrigen Kursrallye, für Hektik an den Märkten sorgen.

Warum? An solchen Tagen könnten einige Marktteilnehmer gezwungen sein, ihre Positionen kurzfristig anzupassen. Zudem markiert der Hexensabbat oft eine Art "Marktbereinigung". An diesem Tag gleichen Händler am Terminmarkt ihre offenen Long- und Short-Positionen aus. Historisch betrachtet, waren um solche Verfallstage herum oft entscheidende Wendepunkte im Markt zu beobachten. Diesmal fällt die Fälligkeit mit der Neugewichtung der Benchmark-Indizes, einschließlich des S&P 500, zusammen, ein weiterer Katalysator für mehr Aktiengeschäfte.