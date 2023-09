bizpando, P.E.G. eG und 3Txpert GmbH unterstützen große Gesundheitsversorger bei der Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes

Bremen/München/Hünenberg (ots) - Die B2B Compliance-Plattform bizpando und die

P.E.G. eG, die Einkaufsgemeinschaft für Kliniken, Gesundheits- und

Sozialeinrichtungen, intensivieren ihre Zusammenarbeit, um deutsche

Gesundheitsdienstleister bei der Umsetzung des

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) zu unterstützen. Um den

administrativen Aufwand effizient und kostengünstig zu gestalten, haben sich

u.a. die folgenden Kliniken für die bizpando-Plattform entschieden: Barmherzige

Brüder Krankenhausverbund, ISAR Klinikum, Johannesbad Gruppe,

Universitätsmedizin Rostock, Waldburg-Zeil Kliniken, Westpfalz Klinikum.



Als Teil der Kooperation übernimmt der Servicedienstleister 3Txpert GmbH von der

ersten Kontaktaufnahme zur Ermittlung der richtigen Ansprechperson bis zum

abschließenden Plattform-Onboarding den kompletten Einladungsprozess der

Lieferanten. Neben weiteren Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen,

Industrietechnik, Handwerk und Lebensmittel-Großhandel nutzen bereits erste

Auditoren die bizpando-Plattform für ihr Netzwerk.





Jasper Bhaumick, CEO der bizpando AG , unterstreicht: "Gerade in denpatientennahen Bereichen des Gesundheitswesens ist das Budget knapp. bizpandoermöglicht es Unternehmen aller Branchen, effizient und günstig die Einhaltungvon Menschenrechten und grundlegende Umweltstandards zu analysieren und zuverbessern. Dadurch fließen die Ausgaben im Rahmen des LkSG in die Verbesserungder Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette und nicht in die Administration.Wir freuen uns, die bestehende Partnerschaft mit der P.E.G. eG auszubauen undden Kliniken neben der Plattformlösung auch Prozessunterstützung durch die3Txpert GmbH zur Verfügung zu stellen."Andreas Wolf, Verwaltungsleiter des ISAR Klinikums : "Da wir über mehr als 600Lieferunternehmen verfügen, haben wir uns aus Effizienzgründen wie viele andereGesundheitsversorger für bizpando entschieden, da hier mit minimalem AufwandTransparenz bezüglich der Compliance in der gesamten Lieferkette geschaffenwird.""Für uns ist es sehr wichtig, dass die Selbstauskunft digital erfolgt. Mit derbizpando-Plattform haben wir eine digitale Lösung gefunden, bei der Lieferantenihre Angaben nur einmal machen müssen, sodass alle Kunden mit wenigen Klicks aufdieselben Informationen zugreifen können. Das LkSG lässt sich vom Aufwand nurbewerkstelligen, wenn wir gemeinsam und standardisiert vorgehen", so NadjaSchmidt, Leiterin des Geschäftsbereichs Zentraleinkauf & Logistik bei derUniversitätsmedizin Rostock.Gerhard Heß, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist der P.E.G. eG : "Füruns steht nachhaltiges Wirtschaften im Gesundheitswesen im Mittelpunkt. Eserfordert zuverlässige Partner, denn nur gemeinsam erreichen wir mehr. Mitdieser Überzeugung wählen wir nachhaltige Lösungen sowohl für unsere Mitgliederim Gesundheitssektor als auch für unsere branchenübergreifenden Kunden aus.Durch die Zusammenarbeit mit bizpando gewährleisten wir, dass Kliniken,Gesundheits- und Sozialeinrichtungen zum einen die Anforderungen des LkSGerfüllen und zum anderen die Kernwerte der P.E.G. eG verinnerlichen und leben:Solidarität, Vertrauen und Kontinuität."Pressekontakt:Sarah SellnerMail: mailto:sarah.sellner@3txpert.comTelefon: +49176/78195107Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171807/5603625OTS: 3Txpert GmbH