Europcar Mobility Group übernimmt Mehrheitsanteile an Euromobil GmbH (FOTO)

Paris/ Sittensen (ots) - Die Europcar Mobility Group und die EURO-Leasing GmbH,

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG,

geben heute bekannt, dass die Europcar Mobility Group 51 Prozent der Anteile an

der Euromobil GmbH erwerben wird - vorbehaltlich der kartellrechtlichen

Genehmigung. Die übrigen 49 Prozent verbleiben bei der EURO-Leasing GmbH.

Euromobil ist als Tochtergesellschaft der EURO-Leasing im Bereich Autovermietung

und Auto-Abos für die Marken und Händler der Volkswagen Group in Deutschland

tätig.



Alain Favey, CEO der Europcar Mobility Group, erklärt: "Die Europcar Mobility

Group ist optimal positioniert, um eine aktive Rolle bei der Entwicklung

flexibler und nachhaltiger Mobilitätsangebote zu spielen, die für alle Kunden

schnell und einfach zugänglich sind. Der Zusammenschluss mit Euromobil ist in

Deutschland von strategischer Bedeutung und bietet ein hohes Potenzial zum

Ausbau des Geschäftsfeldes. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren neuen

Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam neue

Wertschöpfungsmöglichkeiten zu identifizieren und dabei unsere jeweiligen

Stärken einzubringen."