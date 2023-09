R+V baut Italien-Geschäft aus

Wiesbaden (ots) - Die italienische Versicherungstochter der R+V, Assimoco, hat

mit der größten italienischen Bankgenossenschaft ICCREA eine exklusive

Vertriebspartnerschaft geschlossen. Damit wird die Position der Assimoco als

genossenschaftlicher Versicherer in Italien ab 2024 deutlich gestärkt.



Die genossenschaftliche R+V Versicherung stärkt ihr Geschäft im Wachstumsmarkt

Italien. Die dortige Versicherungstochter Assimoco hat mit ICCREA Banca, der

größten Bankgenossenschaft in Italien, eine exklusive Vertriebskooperation

vereinbart. Die Vereinbarung betrifft Komposit- und Krankenversicherungen und

ist zunächst auf 15 Jahre angelegt. Bereits im vergangenen Jahr hatten Assimoco

und die italienische Bankengruppe Cassa Centrale Banca (CCB) eine fünfjährige

exklusive Vertriebspartnerschaft begonnen, die die gesamte Palette an Lebens-

und Kompositversicherungen umfasst.