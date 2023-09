Zoetis erwirbt das deutsche Biotech-Unternehmen adivo / DMF Group und Corporate Finance Associates waren als exklusive M&A-Berater von adivo tätig (FOTO)

Frankfurt / Los Angeles (ots) - Die DMF Group, Frankfurt, und ihr Partner

Corporate Finance Associates Worldwide (CFAW), Los Angeles, haben die

Gesellschafter der adivo GmbH, Puchheim bei München, beim Verkauf von 100 %

ihrer Anteile an Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Parsippany, NJ, bei New York, exklusiv

beraten.



Zoetis Inc. ist das weltweit führende Tiergesundheitsunternehmen mit einem

Umsatz von mehr als 8 Mrd. USD. Mit einer Marktkapitalisierung von 89 Mrd. USD

gehört Zoetis zu den 100 größten börsennotierten Unternehmen in den USA.