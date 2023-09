Spielerisch Filialberufe mit "TeamLidlLand" kennenlernen / Lidl geht mit Recruiting-Game am 15. September für "Schüler", "Studenten/Absolventen" sowie "Berufseinsteiger & Erfahrene" an den Start (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Von Frischekontrolle über Ware verräumen, kassieren, backen

bis hin zur Schichtplanung: In den über 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland

fallen tagtäglich vielschichtige Aufgaben für die Teams an. Mit dem 2D-basierten

Retro-Game "TeamLidlLand" ermöglicht Lidl spielerisch anhand verschiedener

Quests einen Einblick in die Filialen und hinter die Kulissen im Lager sowie in

die Personalräume. Das Spiel steht ab dem 15. September unter

https://teamlidlland.jobs.lidl/ zur Verfügung und kann sowohl am Handy oder

Tablet als auch am Desktop gespielt werden. Zu Beginn wählen Nutzer ihre

Interessenspositionen unter "Schüler", "Studenten/Absolventen" und

"Berufseinsteiger & Erfahrene" aus und werden somit individuell anhand

verschiedener Aufgaben durch die Filial-Arbeitswelt von Lidl geführt. Während

des Spiels treffen die Gamer bekannte Kollegen wie die Azubi-Botschafter Imane,

Jeremy, Tristan und Mervan aus der aktuellen 360-Grad-Recruiting-Kampagne.



Gamification im Recruiting