Deutsche Rentenversicherung Bund gewinnt eGovernment-Wettbewerb

Berlin (ots) - Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) ist für die

konsequente Umsetzung ihrer Digitalstrategie mit dem ersten Preis des

diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs ausgezeichnet worden. Dr. Matthias Flügge,

CDO der DRV Bund nahm die Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Projekt zur

Agilen Transformation der Verwaltung" am Donnerstag, den 14. September auf dem

Ministerialkongress - next level in Berlin entgegen. "Die digitale

Transformation einer Behörde mit 30 Millionen Kundinnen und Kunden sowie 26.000

Mitarbeitenden ist kein Selbstläufer", sagte er am Rande der Preisverleihung.

"Für das Gelingen benötigen wir unkonventionelles Handeln, interdisziplinäre

Arbeitsweisen, spürbare Erfolge und die konsequente Einbindung von

Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden."



Dies habe sich bereits in einem deutlich verbesserten digitalen Kundenkanal,

Prozessoptimierungen durch schnelle Automatisierungsvorhaben und einen

nachdrücklichen Einsatz für digitalisierungsfreundliche Rahmenbedingungen

gegenüber dem Gesetzgeber niedergeschlagen.