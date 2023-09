Nachhaltigkeit für Mehrheit der Unternehmen wichtig - solange das Geschäft läuft (FOTO)

Eschborn (ots) - Sich für mehr Nachhaltigkeit engagieren - keine leichte Aufgabe

in wirtschaftlich wechselhaften Zeiten. Sobald sich die Wirtschaftslage

verschärft, spielt Nachhaltigkeit nur noch eine untergeordnete Rolle, zeigt eine

Randstad Studie.



Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und ökonomisch, ökologisch und sozial

nachhaltig handeln, das findet mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen

wichtig. 62% der befragten Führungskräfte und Personalverantwortlichen betonen

in der aktuellen Talent Trends Studie von Randstad Sourceright (https://content.

randstadsourceright.com/hubfs/2023_TTR/Randstad-Enterprise-2023-global-talent-tr

ends-report-230220.pdf) die Bedeutung von Nachhaltigkeit für ihr Unternehmen.

Sie sehen darin eine bedeutende Dimension ihres Geschäfts, sind jedoch besorgt

über die Rentabilität nachhaltiger Initiativen. In wirtschaftlich unsicheren

Zeiten würden 60% der Unternehmen nachhaltiges Engagement hintenanstellen. Die

Sorge um die finanzielle Stabilität führt dazu, dass Umweltaspekte in solchen

Phasen weniger Priorität haben.





Großteil der Unternehmen setzt Nachhaltigkeit bei Geschäftspartnern vorausGleichzeitig legen viele deutsche Firmen Wert auf CSR-konforme Kooperationen:78% sagen, dass sie Lieferanten und Geschäftspartner bevorzugen, die sichnachweislich für Nachhaltigkeit engagieren. 62% geben an, dass sie dieZusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern, die sich nicht für Nachhaltigkeitengagieren, sogar beenden würden. "Für Unternehmen geht es bei diesem Thema vorallem um Glaubwürdigkeit: Wer engagiert sich konsequent, langfristig und vorallem transparent und nachvollziehbar. Eine offene und überprüfbare Strategierückt mehr und mehr in den Fokus. Das prägt nicht nur Geschäftsbeziehungen,sondern auch die Beziehung zu Kandidat:innen", ordnet Carlotta Köster Brons,CSR-Koordinatorin von Randstad Deutschland, ein. "Wer Nachhaltigkeit nichtganzheitlich, sondern nur als Schönwettermaßnahme umsetzt, entlarvt sich alsunglaubwürdig."Nachhaltigkeit wird als Arbeitgeberkriterium unterschätztEs überrascht, dass nur wenige Unternehmen Nachhaltigkeit als wichtigesArbeitgeberkriterium begreifen. Lediglich 28% sind der Meinung, dass es wichtigfür die Interaktion mit Kandidat:innen ist, die Nachhaltigkeitsprogramme desUnternehmens aktiv zu kommunizieren. Die Ausnahme bilden hier jüngereArbeitnehmer:innen, denn 76% der befragten Unternehmen geben an, dass es beimRecruiting von Kandidat:innen der GenZ hilft, sich als sozial und ethischengagiertes Unternehmen zu präsentieren.Über die Talent Trends von Randstad SourcerightBei der Talent Trends von Randstad Sourceright 2023 wurden über 900Personalleiter:innen und Führungskräfte aus weltweit 18 Ländern befragt. Zumkostenlosen Download der Studie gelangen Sie hier (https://content.randstadsourceright.com/hubfs/2023_TTR/Randstad-Enterprise-2023-global-talent-trends-report-230220.pdf) .