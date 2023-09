Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Das Aufkommen von Megatrends auf der ganzen Welt bringt Umbrücheund Veränderungen mit sich. Um die Chancen und Herausforderungen solcherTransformationen im und durch das Projektmanagement gemeinsam zu diskutieren,treffen sich Projektprofis auf dem diesjährigen PM-Summit 2023. Organisiert vomGerman Chapter des Project Management Institute (PMI) findet der Kongress am 28.und 29. September 2023 in Frankfurt am Main in der Klassikstadt unter dem Motto"Change" statt.Erfolgskritische zwischenmenschliche Fähigkeiten - die PMI als Power Skillsbezeichnet - stehen im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung. In praktischenWorkshops und klassischen Vorträgen lernen die Teilnehmenden die Relevanz dieserübertragbaren Fähigkeiten kennen und erfahren, wie wichtig sie sind, um sich inder sich verändernden Arbeitswelt zurechtzufinden und Projekte erfolgreich zugestalten. Die jüngste PMI-Umfrage " Pulse of the Profession (https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/power-skills-redefining-project-success) "ergab, dass Unternehmen, die Power Skills einen hohen Stellenwert einräumen, inder Regel bei mehreren wichtigen Erfolgsfaktoren besser abschneiden. Soerreichten 72 Prozent ihrer Projekte erfolgreich die Projektziele und nur 28Prozent waren von einer Überschreitung des Projektumfangs betroffen.Darüber hinaus erhalten die Teilnehmende Einblicke von Expert*innen in weitereaktuellen Change-Themen wie künstliche Intelligenz, Projektmethoden,Krisenmanagement oder Nachhaltigkeit und können mit Gleichgesinnten netzwerken.Neue Impulse für die tägliche Arbeit kommen dabei vor allem von Sabine Asgodom,Management Coach und Vortragsrednerin. Unter dem Titel "The sky is not the limit- Warum wir groß denken sollten" motiviert sie mit konkreten Strategien dazu,Expertisen überzeugend einzusetzen und Chancen im beruflichen Alltag mutig zuergreifen."Unsere Gesellschaft und unsere Organisationen auf der ganzen Welt stehen sichständig neuen Herausforderungen gegenüber. Unternehmen setzen aufProjektmanagende, die ihnen helfen, sich anzupassen und den notwendigen Wandelherbeizuführen. Der PM-Summit bietet eine großartige Gelegenheit, über denTellerrand hinauszuschauen, die wichtigsten Trends im Projektmanagement zudiskutieren und Ideen auszutauschen, wie sich Unternehmen und Einzelpersonenschnell anpassen können", sagt Lysan Drabon, Managing Director Europe bei PMI.Weitere Highlights der Veranstaltung sind:- Vortrag von Thomas Wuttke, Inhaber der Managementakademie Wuttke & Team: