Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 48,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Erneuerbare Energien seien zweifellos der technologisch wichtigste Treiber der Energiewende, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Investitionen müssten dazu aber erheblich gesteigert werden, bis 2050 seien mindestens 18 Billionen US-Dollar erforderlich. Die wichtigste Frage für Anleger sei, ob das hohe Wachstumspotenzial wertsteigernd umgesetzt werden kann. RWE sei eine ihrer Schlüsselaktien für dieses Thema./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 20:00 / UTC

