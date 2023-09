Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. (http://www.betoninstandsetzer.de ) analysiert öffentliche Ausschreibungen fürBauaufträge von Kliniken und Krankenhäusern auf dem Ausschreibungsportal derEuropäischen Union- Kliniken in München und Dresden haben in den vergangen fünf Jahren die meistenAufträge für Sanierung und Neubau ausgeschrieben- In Duisburg und Wuppertal gab es in diesem Zeitraum keine öffentlichenAusschreibungen im Klinikbereich, in Bochum und Frankfurt jeweils nur zwei- Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden schreibt mit 125 Aufträgendie meisten Sanierungsaufträge in Deutschland im untersuchten Zeitraum ausErst kürzlich sorgten Aufnahmen von einem Wasserrohrbruch im Berliner UrbanKrankenhaus deutschlandweit für Empörung. Die angespannte Situation deutscherKliniken ist seit Jahren bekannt - das betrifft die finanzielle und personelleAusstattung ebenso wie den baulichen Zustand. Die anstehende Krankenhausreformsoll die Ausstattung der Kliniken verbessern. Auch in Gebäudebestand wirdbundesweit investiert. Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung vonBetonbauwerken e.V. ( http://www.betoninstandsetzer.de ) hat öffentlicheAusschreibungen für Bauaufträge von Kliniken und Krankenhäusern auf demAusschreibungsportal der Europäischen Union (ted.europa.eu) in den 20bevölkerungsreichsten deutschen Städten seit Januar 2018 untersucht.München, Dresden und Berlin sind Bau-SpitzenreiterMünchen ist die deutsche Stadt, die in dem untersuchten Zeitraum die meistenBau- und Sanierungsaufträge für Kliniken ausgeschrieben hat. Auf Münchens 148Aufträge folgt Dresden mit 138. Unter Deutschlands zwanzig größten Städten stehtBerlin mit 90 Ausschreibungen an dritter Stelle. Darauf folgen Hamburg (57) undLeipzig (37). Auf der anderen Seite gibt es mit Duisburg und Wuppertal zwei vonDeutschlands größten zwanzig Städten, die für den betreffenden Zeitraumkeinerlei öffentliche Aufträge ausgeschrieben haben. Bochum und Frankfurt liegenmit nur zwei offenen Aufträgen auf dem dritten und vierten Platz der Städte mitden wenigsten Ausschreibungen. Stuttgart folgt mit vier Ausschreibungen auf demfünften Platz.Jenseits der größten Städte Deutschlands zeigen sich ein paar Städte, in denenauffällig viel saniert wird: Sowohl in Karlsruhe als auch in Altötting gab esmit 125 beziehungsweise 97 bekannt gemachten Aufträgen mehr Ausschreibungen alsin Hamburg und Leipzig zusammen. Und auch Landshut sticht mit 86ausgeschriebenen Aufträgen heraus.Das Krankenhaus mit den meisten Aufträgen liegt in DresdenDas Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden ist mit 125 Ausschreibungen