BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die US-Gewerkschaft UAW habe Streiks in drei großen Autowerken angekündigt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darunter befinde sich auch eines der Stellantis-Tochter Chrysler, das etwa 20 Prozent der US-Kapazitäten ausmache. Der Experte rechnet damit, dass sich die Streiklage erhärtet. Die Unsicherheit rund um die Verhandlungen bleibe also hoch./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 08:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 08:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

