Auf die Führung kommt es an - Fachkräftemangel durch Vielfalt begegnen

Berlin (ots) - Führungskräfte sehen in der Wahrnehmung ihrer eigenen

Verantwortung sowie in überzeugenden Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt und

Inklusion am Arbeitsplatz einen wichtigen Beitrag, den aktuellen

Fachkräftemangel in Deutschland zu mildern.



"Wir brauchen als Führungskräfte künftig mehr Glaubwürdigkeit in unserer

Führungsrolle. Wir haben daher die Pflicht, Vielfalt und Inklusion tatsächlich

im Berufsalltag zu leben. Dann vertrauen uns auch mehr Menschen ihre

Leistungsbereitschaft an und arbeiten gerne in unseren Teams in den Unternehmen.

Junge Nachwuchskräfte werden in Zeiten des Fachkräftemangels gar nicht erst bei

einem Unternehmen anheuern, in dem eine Diskrepanz zwischen den

Hochglanzbroschüren von HR und dem tatsächlichen Verhalten der Vorgesetzten

besteht", sagte der Präsident des Deutschen Führungskräfteverbands ULA, Roland

Angst, bei der Eröffnung der Mixed-Leadership Konferenz.