Tchibo startet Ausschreibung für emissionsfreien Schiffsverkehr (FOTO)

Hamburg (ots) - Tchibo startet mit über 20 weiteren globalen Marken eine

Ausschreibung, über den Transport von 600.000 Standardcontainern auf Schiffen,

die mit emissionsfreien Treibstoffen betrieben werden. Dies entspricht einer

Einsparung über drei Jahren von rund 1 Million Tonnen CO2 Emissionen, in etwa

die Menge, die 215.000 Autos ausstoßen. Die Ausschreibung läuft über die

Organisation ZEMBA (Zero Emission Maritime Buyers Alliance), eine

Käufergemeinschaft im maritimen Sektor, die im März 2023 von Tchibo, Amazon,

Patagonia und dem Aspen Institute gegründet wurde.



Das Ziel ist, die beschleunigte Einführung von emissionsfreien

Transportlösungen. Für die erste Ausschreibung hat ZEMBA mehr als 20 Mitglieder

gewonnen, darunter: Amazon, Bauhaus, Brooks Running, Chewy, Electrolux Group,

Flexport, Green Worldwide Shipping, IKEA, Levi Strauss & Co., lululemon, Meta,

Moose Toys, New Balance, Nike, Patagonia, Royal Philips, Schneider Electric,

Sport-Thieme und Tchibo.