DAX kurzfristig überkauft

Der DAX steht aktuell auch unter dem Einfluss des großen Verfallstermins am heutigen Freitag. Dabei kann sich der Kassa-DAX nicht den großen Schwankungen des DAX-Future entziehen, die durch große Marktteilnehmer vor dem Verfallstermin durchgeführt werden. Oft bilden große Verfallstermine auch Marktwendepunkte, in diesem Fall wäre also mit einem Verlaufshoch im DAX zu rechnen, am heutigen Freitag oder am Montag, gefolgt von wieder fallenden Kursen.

Zu beachten ist, dass der DAX aktuell auch weiterhin unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart notiert, die ebenfalls im Bereich von 16.000/16.060 Punkten verläuft. Der S&P 500 in den USA befindet sich zudem weiterhin unter dem Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.540 Punkten und ist an diesem Fibonacci-Fächer in den Vorwochen immer wieder nach unten abgeprallt.