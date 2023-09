Verwaltungsrat der BARMER hat sich konstituiert / Neues Präsidium gewählt

Berlin (ots) - Die BARMER hat einen neuen Verwaltungsrat. Das 30-köpfige

ehrenamtliche Gremium trat heute erstmals nach der diesjährigen Sozialwahl zu

seiner konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Es besteht aus 27

Versichertenvertreterinnen und -vertretern und drei Mitgliedern aus der Gruppe

der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Zur neuen Vorsitzenden des

BARMER-Verwaltungsrates wurde einstimmig Sylvi Krisch (44), Bereichsleiterin

Tarifkoordination bei ver.di, gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender des

Verwaltungsrates ist Dietmar Katzer (71), ehemaliger Leiter der

vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein, der ebenfalls einstimmig gewählt

wurde. Der bisherige Verwaltungsratsvorsitzende Bernd Heinemann (71) und seine

Stellvertreterin Ulrike Hauffe (72) kandidierten nicht mehr für den

Verwaltungsrat.



Präsidium besteht aus fünf Mitgliedern





Dem Präsidium des Verwaltungsrates gehört auch weiterhin Dirk Wiethölter (57)an, der hauptberuflich als Zentralbereichsleiter Personal der DRKBlutspendedienst West gGmbH tätig ist. Er vertritt im Präsidium die Interessender Arbeitgeber. Das Präsidium komplettieren Katrin von Löwenstein (44),Fachbereichsleiterin Organisationsmanagement bei der Bundesagentur für Arbeitund Herbert Fritsch (71), ehemaliger Referent der Deutschen AngestelltenAkademie. Alle wurden ebenfalls einstimmig in ihre Ämter gewählt.Frauenanteil gestiegenDem neuen Verwaltungsrat gehören 14 Frauen und 16 Männer an. Bei derdiesjährigen Sozialwahl galt für die Zusammensetzung der Verwaltungsräte derGesetzlichen Krankenversicherung erstmals eine Geschlechterquote, die einenFrauenanteil von mindestens 40 Prozent vorschreibt. Hier zeigte sich derVerwaltungsrat der BARMER bereits in der letzten Legislaturperiode alsVorreiter, in der 13 Frauen (43,3 Prozent) dem Gremium angehörten.Mehr Informationen unter: http://www.barmer.de/verwaltungsrat