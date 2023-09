Plug Power – es wird eng

Keine Frage – Plug Power ist als US-Wasserstoffunternehmen in einem sehr wachstumsstarken Bereich tätig, wie der jüngst gemeldete Umsatzrekord zeigt. Doch das reicht nicht. Die Aktie steht nun an einer kritischen Marke.

Erlöse von 241 Mio. Dollar wurden erwartet, tatsächlich lieferte Plug Power für das zweite Quartal einen Umsatzrekord von 260 Mio. Dollar. Dennoch rauschte die Aktie abwärts, denn der Fehlbetrag fiel deutlich größer aus als erwartet. Ende Juni schlummerte in der Kasse noch ein Cashbetrag in Höhe von knapp 580 Mio. Dollar. Allein im zweiten Quartal lag der Nettoverlust aber bei 236 Mio. Dollar. Eine erneute Kapitalerhöhung wird somit wahrscheinlicher, denn schwarze Zahlen sind kurzfristig kaum zu erwarten und das geplante Investitionsvolumen fällt unverändert hoch aus. Dazu passt die technische Entwicklung: Ende Juli prallte der Kurs von der fallenden 200-Tage-Linie nach unten ab. Mit Kursen von derzeit 8/8,20 USD testet der Wert das im Mai ausgebildete Jahrestief. Auf diese Chance dürften Schnäppchenjäger gehofft haben. Eine technische Erholung in Richtung 9,10 USD (umsatzstärkster Preis seit Jahresbeginn) sowie maximal bis an den 200-Tage-Schnitt bei aktuell 11,50 USD sind möglich, wenn die Risikoneigung am Gesamtmarkt stimmt. Mittelfristig bleiben wir aber beim Fazit unsrer letzten Analyse: Neue Tiefs sind nur eine Frage der Zeit, Erholungen bieten sich zum Einstieg auf der Short-Seite an.

