UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Zwei Dinge stünden derzeit im Medizintechnikbereich im Mittelpunkt der Debatte: Potenzielle Maßnahmen gegen Korruption in China sowie Chancen und Risiken mit einer neuen Generation des Darmhormons GLP-1, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Risiken in Bezug auf die Auftragseingänge aus China seien für GE Healthcare, Philips und Siemens Healthineers besonders relevant, für Carl Zeiss aber nicht von größerer Bedeutung. GLP-1 sei vor allem für Fresenius Medical Care negativ./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 16:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 82,94EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m