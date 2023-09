Bunker Hill Mining: Neues Börsensegment könnte Aktie Rückenwind geben!

Aktuell befindet sich die Aktie von Bunker Hill Mining in einer Seitwärtsbewegung. Nach dem steilen Anstieg im Frühjahr war es ganz klassisch zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die Kanadier bauen derzeit ihre erste Mine in Idaho in den USA. Schon im kommenden Jahr soll dort die Produktion von Silber und Zink starten. Zum Teil hat das Unternehmen sogar schon Abnehmer, denn der Zinkriese Teck Resources , der auch Aktionär des Unternehmens ist, sicherte sich einen Teil des Zinkkonzentrats. Im März und Mai konnte Bunker Hill Mining die endgültige Finanzierung des gesamten Minenbaus melden.

Die Aktien von Bunker Hill Mining (0,15 CAD; US1206132037) werden seit dem 8. September an der TSX-Venture -Börse in Toronto gehandelt. Das Listing an der CSE wurde eingestellt. Damit ist das Unternehmen börsentechnisch praktisch aufgestiegen. Denn an der CSE sind nur wenige Rohstofffirmen gelistet und zudem mag nicht jeder Anleger die niedrigen Transparenzvorschriften der CSE. Mit dem neuen Börsensegment könnte sich Bunker Hill Mining daher neue Anlegerschichten erschließen. Die TSX-Venture ist bekannt für die vielen Rohstofffirmen und wird daher auch von Mining-Investoren oftmals bevorzugt.

