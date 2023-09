Technologie-Integration als Schlüssel zum Erfolg Aiways mit strategischem Vorteil (FOTO)

München (ots) - Nach einer Woche der automobilen Leistungsschau hat die IAA

Mobility in München ihre Tore wieder geschlossen. Im Rückblick zeigt sich vor

allem eines: Entscheidend für den Erfolg ist vor allem Spitzentechnologie - und

eine möglichst hohe Flexibilität, um diese jederzeit zu integrieren. Aiways hat

diese Weichen bereits jetzt bestmöglich gestellt.



Viele Kommentatoren hatten die IAA Mobility 2023 in München bereits vor dem

Start totgesagt. Doch diese Mutmaßungen mit einem Niedergang der Branche

gleichzusetzen wäre ein fataler Fehler. Denn das Gegenteil war der Fall, der

Zuspruch auf den Presse- und Fachbesuchertagen zum Start der Messe fiel größer

aus als in den Vorjahren, nie waren die Möglichkeiten und Potenzial größer als

in der aktuellen Periode der Transformation.