Jay Currie sieht Tocvan als Übernahmekandidat oder Cashflow-Maschine

In einem neuen Artikel von Jay Currie, der heute veröffentlicht wurde, wird eine exzellente Zusammenfassung der Fortschritte von Tocvan Ventures Corp. der letzten Monate bereitgestellt. Der Autor erwähnt, dass er noch keine Aktien besitzt, was er jetzt sofort ändern wird. Seine Argumente hierfür sind nachvollziehbar:

1. Die erste Exploration mitsamt Bohrungen auf dem Zweitprojekt El Picacho haben bewiesen, dass es noch einiges zu entdecken gibt und es starke Ähnlichkeiten mit der benachbarten San Francisco Mine gibt, die bisher etwa 3 Mio. Unzen Gold produziert hat.

2. Das abgeschlossene Großprobenprogramm beim Hauptprojekt Pilar hat bewiesen, dass die Goldgehalte höher als erwartet sind und dass die Gewinnungsraten hervorragend sind.

3. Jay Currie erklärt, dass eine Großprobe der finale Schritt vor einer Mineninbetriebnahme ist und dass Tocvan nun "in Sichtweise der tatsächlichen Produktion" ist, sodass entweder Cashflow fliessen wird oder eine Übernahme/Verkauf bevorsteht. Welches beider Szenarien nun schlussendlich eintreffen wird, ist für den Autor unwichtig, denn so oder so werden Geldeinnahmen erwartet, mit denen Tocvan anschließend El Picacho voranbringen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine starke Verwässerung der Aktionäre durch weitere Aktienausgabe vermieden werden kann.

4. Da Tocvan das bisher Erreichte mit nur 40 Mio. ausgegebenen Aktien bewerkstelligt hat, ist für Jay Currie ein Qualitätsmerkmal für das Management. Er empfiehlt seinen Lesern, sich Tocvan aufgrund der aktuell attraktiven Börsenbewertung von $23 Mio. bei einem Aktienkurs von $0,56 nicht nur genauer anzuschauen, sondern auch wie er die Chance zu ergreifen.

Der heute erschiene Artikel wurde frei ins Deutsche übersetzt:

Tocvan: Echte Fortschritte in Mexiko

Von Jay Currie

Ich habe auf motherlodetv.net über Tocvan Ventures geschrieben, und jetzt lohnt es sich, einen weiteren Blick auf die Fortschritte von TOC.V zu werfen, die sie in dem Jahr gemacht hat, seit ich das letzte Mal über das Unternehmen geschrieben habe.

Tocvan (TOC.C) hat zwei Explorationsprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora: Pilar und El Picacho. Im letzten Jahr, als COVID weitgehend hinter uns lag, hat Tocvan bei beiden Projekten dramatische Fortschritte gemacht.

El Picacho ist das größere der beiden Projekte und Tocvan begann im September 2022 mit einem ersten Bohrprogramm. Das Landpaket bei El Picacho ist so groß, dass es mehrere genehmigte Bohr- und Trenching-Ziele enthält. El Picacho verfügt über eine Fülle an historischen Daten, einschließlich regionaler Kartierung, halbdetailierter Kartierung (1:5000), Bodengeochemie, Gesteinsgeochemie, Bodenmagnetik, 17,8 km Dipol-Dipol-IP in 16 Linien und Explorationsbohrungen. Die jüngsten Arbeiten wurden in den Jahren 2017 und 2018 von Millrock Resources in Zusammenarbeit mit Centerra Gold durchgeführt.

Das Modell des Unternehmens für El Picacho basiert auf diesen historischen Daten und der Untersuchung alter Abbaugebiete. In einem Diagramm sieht es wie folgt aus:



Vollbild

Das Modell legt im Wesentlichen nahe, dass die Lagerstätten von Süden nach Norden verlaufen und relativ nahe an der Erdoberfläche liegen. (Beachten Sie die blaue gestrichelte Linie, die den Umriss der San Francisco Tagebaumine darstellt. Die San Francisco Mine ist ein orogenes Goldsystem, das 18 km von El Picacho entfernt liegt, das über 3 Millionen Unzen Gold produziert hat. Tocvan glaubt, dass El Picacho eine sehr ähnliche Geologie und Struktur wie San Francisco aufweist).

Tocvan begann mit Explorationsbohrungen in einem 500 x 500 Meter großen Zielgebiet, das es San Ramon nannte, und ging anschließend zur südwestlichen Erweiterung von San Ramon namens Murcielago über. CEO Brodie Sutherland wird in der ersten Pressemitteilung zu El Picacho im Januar 2023 mit folgenden Worten zitiert: "In der ersten Bohrrunde bei El Picacho auf eine signifikante Mineralisierung zu stoßen, ist eine enorme Leistung, und es gibt noch mehr zu tun. Wir haben nun bestätigt, dass der San Ramon Grundstücksteil das Potenzial hat, ein beträchtliches oberflächennahes Oxidgold-Ziel zu beherbergen, und wir freuen uns darauf, die verbleibenden Bohrlöcher zu überprüfen, um unsere nächsten Schritte bei El Picacho zu planen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir mit einem relativ bescheidenen Bohrprogramm auf eine Mineralisation dieser Art gestoßen sind. Wir haben im Wesentlichen damit begonnen, die Richtigkeit unseres Modells innerhalb der ersten 400 Meter der Bohrungen zu beweisen."

Die zweite Veröffentlichung des Programms bei El Picacho war sogar noch interessanter, da sie das Modell bestätigte, wie Brodie Sutherland erklärt: "Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen dieses ersten Programms bei El Picacho, wo wir nicht nur eine Mineralisation bestätigt haben, die mit den alten Minenschächten verbunden ist, sondern auch eine noch bessere Mineralisation in der Tiefe entdeckt haben. Wir haben nun ein besseres Verständnis für die optimale Bohrausrichtung, um das System zu erproben, und freuen uns darauf, nicht nur das San Ramon Projektgebiet, sondern auch die anderen Projekte auf dem großen Landpaket weiter zu testen."

Bei den Explorationsbohrungen im Frühstadium geht es vor allem darum, das Modell einer Lagerstätte zu bestätigen, und bei El Picacho wurde ein robustes Modell bestätigt. Nun kann Tocvan zuversichtlich damit beginnen, eine Ressource zu definieren und andere Ziele auf dem Grundstück zu untersuchen. "Bei El Picacho sind erste Explorationsbohrungen auf dem Jabali Zielgebiet sowie Step-out-Bohrungen im neuen Entdeckungsgebiet bei San Ramon geplant. El Picacho ist derzeit für 14.000 Meter Bohrungen und 2.000 Meter

Während sich bei El Picacho alles um die Exploration dreht, ist das Pilar Grundstück mit einem Großprobenprogramm in die "Entwicklungsphase" eingetreten.

Tocvan hatte 1.400 Tonnen Oxidgold-Material aus ausgewählten, an der Erdoberfläche freiliegenden Bereichen entnommen. Dieses Material wurde zu einem privaten Minenbetrieb 25 kmvon Pilar entfernt gebracht, wo es zerkleinert und in eine Haufenlaugungshalde eingebracht wurde.



Vollbild

Die Entnahme einer Großprobe und deren Aufbereitung liefert dem Unternehmen eine Vielzahl von Informationen, bevor es mit dem eigentlichen Abbau beginnt. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, die Gewinnungsrate anhand der erwarteten Erzgehalte zu berechnen und den Produktionsprozess zu optimieren. Realistischerweise ist dies der letzte Schritt, bevor eine Mine in Betrieb genommen wird.

Die Großprobe und ihre Analyse führten zu einer Reihe von Pressemitteilungen, von denen die letzte am 22. August 2023 veröffentlicht wurde. In dieser Pressemitteilung fasst Brodie Sutherland wie folgt zusammen: "Der Großprobenprozess war äußerst wichtig für das Verständnis der Oberflächenausprägung der Mineralisation bei Pilar sowie für die Festlegung eines Weges zur optimalen Gold- und Silbergewinnung. Wir sind ermutigt durch die starken Haufenlaugungsergebnisse für Gold, wo die Daten darauf hindeuten, dass die Gewinnung durch eine erhöhte Fließgeschwindigkeit der Laugungslösung über einen konstanten und längeren Laugungszeitraum verbessert werden kann. Die vielleicht ermutigendste Entwicklung der Untersuchung ist die Charakterisierung von freiem Gold und Silber, das für eine schnelle Gewinnung durch Schwerkraft- und Rührlaugung geeignet ist. Ein schnellerer Turnaround für die Metallextraktion bei sehr hohen Gewinnungsraten ist ein neuer positiver Faktor für den Entwicklungspfad der relativ hochgradigen Natur von Pilar."

Die Bestätigung hervorragender Gewinnungsraten bei gleichzeitigem Spielraum für erhebliche Verbesserungen ist das Ziel von Großproben. Die aktuellen Ergebnisse ermöglichen es Tocvan, mit der Planung eines Minenbetriebs bei Pilar fortzufahren, in der Gewissheit, dass es in der Lage sein wird, einen immer größeren Teil des Goldes und Silbers, das es abbaut, zu gewinnen.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass Tocvan eine Absichtserklärung für den Erwerb von 2.172,7 Hektar Land unmittelbar neben und nördlich von Pilar unterzeichnet hat. In der Pressemitteilung, in der Sutherland den Erwerb ankündigt, heißt es: "Dies ist ein unternehmensveränderndes Ereignis, das uns Zugang zu einem Gebiet verschafft, von dem wir glauben, dass es sehr vielversprechend ist und das das Entwicklungspotenzial von Pilar erheblich erweitert. Die Anwendung des Wissens, das wir in den letzten Jahren bei der Evaluierung von Pilar erworben haben, verschafft uns einen enormen Vorteil bei der schnellen Definition neuer Mineralisationsgebiete, die nicht nur Pilar erweitern, sondern auch das Potenzial für einen neuen Gold-Silber-Distrikt in Sonora identifizieren können." Dieser Deal soll um den 25. September 2023 abgeschlossen werden.

All dies bedeutet einen großen Fortschritt für Tocvan. Besonders faszinierend ist die Tatsache, dass es Sutherland und dem Rest des Managements gelungen ist, die beiden Grundstücke mit nur 40 Millionen ausstehenden Aktien so weit zu bringen. Obwohl ich derzeit keine Tocvan-Aktien halte, wird sich dies aufgrund der Kombination aus beträchtlichen Fortschritten und einer bemerkenswert geringen Anzahl von Aktien jetzt ändern.

Pilar ist in Sichtweite der tatsächlichen Produktion, die entweder einen Cashflow oder einen "Buy-out" (Übernahme) nach sich ziehen wird. So oder so werden die Einnahmen oder der Verkauf von Vermögenswerten bedeuten, dass Tocvan in der Lage sein wird, die potenziell viel größere Lagerstätte El Picacho ordnungsgemäß zu explorieren, ohne sich auf dem Markt um mehr Geld bemühen zu müssen. Mit einer Marktkapitalisierung von $23,6 Millionen und einem Kurs von $0,59 pro Aktie ist Tocvan mehr als einen zweiten Blick wert.

[Haftungsausschluss: Dies ist keine Anlageberatung. Ich bin kein Anlageexperte. Ich habe derzeit einen Verlust von etwa 30%. Ich werde über Unternehmen schreiben, die ich halte. Ich werde alle Beteiligungen offenlegen. Machen Sie Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung. Tun Sie es gründlich. Rufen Sie den CEO an. Ich habe diesen Bericht im Auftrag eines Tocvan-Investors verfasst. Ich besitze derzeit keine Aktien von TOC.CSE, kann aber jederzeit Aktien erwerben.]

Quelle: https://jaycurrie.substack.com/p/tocvan-real-progress-in-mexico

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 40.285.107

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,56 CAD (14.09.2023)

Marktkapitalisierung: $23 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,393 EUR (14.09.2023)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.