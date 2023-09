Tesla ist der klare Gewinner beim Streik bei den Großen Drei

Seit dem heutigen Freitag streiken in den USA Mitarbeiter von General Motors, Ford und Stellantis – den "Großen Drei" Autobauern aus Detroit. Am ersten Tag des Streiks, der noch deutlich größer werden könnte, treten erst einmal 13.000 Arbeiter in den Ausstand, in jeweils einem Werk der Konzerne. Zuvor waren die Verhandlungen mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), der etwa 150.000 Mitglieder angehören, gescheitert. Um Mitternach war der alte landesweit gültige Vertrag ausgelaufen.

Großer Gewinner der Verhandlungen wird wahrscheinlich Tesla sein, erklärte Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management, in einer Einschätzung am Donnerstag. "Die großen Automobilkonzerne sitzen in der Klemme, wenn es darum geht, ihr Geschäft auf Elektroantrieb umzustellen, und die aktuellen UAW-Diskussionen werden letztendlich zu einem steilen Kostenanstieg führen, der sie weiter in die roten Zahlen drücken wird", erwartet Munster.