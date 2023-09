BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Es sei ein Teil seiner Thesen, dass Luxus-Unterkünfte im Reisesegment die besten Perspektiven hätten, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einige bestritten, dass es sich bei Luxushotels tatsächlich um Luxusprodukte handele. Er merkt jedoch an, dass es im Bereich der Luxushotels nur eine knappe Verfügbarkeit gebe. Dies verschaffe den Anbietern in diesem Segment Preismacht./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 09:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 09:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 5,604EUR gehandelt.