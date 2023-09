Concordium ermöglicht einen neuen Standard für die Altersverifizierung inmitten wachsender Datenschutzbedenken

Die Web3 ID-Plattform bietet eine datenschutzfreundliche Methode zur Altersverifizierung, die den Nutzern eine unübertroffene Datenkontrolle über ein funktionales Blockchain-basiertes ID-Tool für Privatpersonen und Unternehmen bietet

ZÜRICH, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Concordium, die wissenschaftlich fundierte Layer-1-Blockhain, die eine sicherere digitale Welt schafft, stellt stolz die Web3 ID vor: eine hochmoderne Identifizierungsplattform, die Kapazitäten zur Altersverifizierung bietet und die Privatsphäre der Nutzer sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen in den Vordergrund stellt. Concordiums Altersverifikationstool schützt Minderjährige im Internet inmitten wachsender globaler Datenschutzbedenken und des expliziten Datensammelns durch Technologieunternhemen.



Web3 ID nutzt die Zero-Knowledge-Proof-Technologie von Concordium, um einen neuartigen Ansatz zur Altersverifizierung zu bieten, ohne jemals die Daten oder die Privatsphäre der Benutzer zu gefährden. Durch das Hochladen eines amtlichen Ausweises in ihr Wallet können Web3 ID-Nutzer die Menge an Daten, die sie bei der Online-Identitätsprüfung preisgeben, drastisch reduzieren und so die Kontrolle über alle sensiblen Informationen zurückgewinnen.