Abu Dhabi ist das Ziel der Wahl für globale Akteure mit rekordverdächtigen Zahlen der ADGM für das erste Halbjahr 2023

ABU DHABI, VAE, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, hat weiterhin wichtige globale und regionale Akteure in sein Internationales Finanzzentrum (IFC), Abu Dhabi Global Market (ADGM), gelockt. Die starke Leistung des ADGM in der ersten Jahreshälfte 2023 (H1 2023) hat ein deutliches Wachstum in verschiedenen Bereichen gezeigt, das einen positiven Ton für den Rest des Jahres vorgibt und weiterhin zur Positionierung von Abu Dhabi als führendes Finanzzentrum und zur „Falcon Economy" beiträgt.

Stärkung der Position von Abu Dhabi als Finanzkraftwerk des GCC

Jüngste Zahlen belegen, dass sich mehrere Investmentfirmen und Hedgefonds in der ADGM niedergelassen haben. Insgesamt sind 102 Vermögensverwalter in der ADGM tätig und verwalten 128 Fonds, was zu Abu Dhabis führender Position im Bereich der Vermögensverwaltung beiträgt. Das von dem ADGM verwaltete Vermögen (AUM) verzeichnete bis Juni 2023 einen Rekordzuwachs von 35 % im Vergleich zum Vorjahr.

Ein weiterer Impuls für diesen Sektor war die Ankündigung von Verbesserungen des regulatorischen Rahmens der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (FSRA) des ADGM, die es ADGM-basierten kollektiven Investmentfonds ermöglicht, in Kredite zu investieren, indem sie Kreditfazilitäten schaffen und sich an diesen beteiligen. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für private Unternehmen, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU, waren einer der Hauptschwerpunkte bei der Einführung des Rahmens für den privaten Kreditfonds.

Die Attraktivität des ADGM als ganzheitliches Finanzzentrum, das als einziges in der Region die direkte Anwendung des englischen Common Law vorsieht, hat dazu geführt, dass sich 2023 prominente globale Unternehmen in dem ADGM niedergelassen haben, darunter Brevan Howard, Ardian, Goldman Sachs, Tikehau Capital, Blackstone, SBI Capital, Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB), Apollo, Fifth Wall, Fidera und Vibrant Capital. Auch die IFC hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 einen wichtigen Neuzugang zu verzeichnen. Der legendäre Investor Ray Dalio hat Abu Dhabi als nächstes strategisches Zentrum ausgewählt, um die globale Präsenz seines Family-Office zu erweitern.