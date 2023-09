Hyundai Mobis weitet seine Suche nach Mobilitäts-Startups aus dem Silicon Valley in die USA aus

Der „Mobis Mobility Day" richtet sich an Startups im Silicon Valley... Austausch von Visionen zur Mobilität und Ankündigung von Investitionsplänen

In den letzten fünf Jahren wurden fast 2 Trillion KRW direkt in Startups investiert... Beschaffung von Aufträgen nach der Entdeckung von Startups in Nordamerika, Europa und anderen Ländern

Ausweitung der Investitionen in vielversprechende globale Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung... Strategien zur Sicherung eines Wettbewerbsvorteils bei Elektrofahrzeugen durch die Gewinnung von Aufträgen aus Übersee usw. Aufmerksamkeit durch spezielles Trailer Reverse Assistance (TRA)-System, das auf den stark nachgefragten Pickup-Markt zugeschnitten ist

SEOUL, Südkorea, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis weitet seine Investitionen in globale Startups aus, deren Kerntechnologien die Mobilität der Zukunft sind. Die Strategie besteht darin, wettbewerbsfähige Verbündete in bestimmten Bereichen wie Halbleiter, Software, Sensoren für autonomes Fahren und Infotainment zu stärken und ihr Wachstum zu Einhorn-Unternehmen zu unterstützen. In den letzten fünf Jahren hat Hyundai Mobis fast 2 Trillionen Won direkt in diese Unternehmen investiert.

Am 14. Mai gab Hyundai Mobis bekannt, dass es den „Mobis Mobility Day" unter der Leitung des Silicon Valley Startup-Investitionszentrums „Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV)" organisiert hat. Über 200 Teilnehmer, darunter Vertreter von Mobilitäts-Startups aus dem Silicon Valley, Wissenschaftler und Investoren, nahmen an der Veranstaltung teil, die damit die zweite ihrer Art war.

Beim Mobis Mobility Day teilt Hyundai Mobis seine Vision der zukünftigen Mobilität mit lokalen Unternehmen und erläutert seine Investitionspläne. Es besteht die Möglichkeit, Kontakte zu vielversprechenden Startups zu knüpfen, die sich an der technologischen Entwicklung beteiligen möchten oder Investoren suchen sowie sich mit anderen Investoren zu vernetzen.

In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „Clean Mobility on the Rise" (Saubere Mobilität auf dem Vormarsch), was auf die Entwicklung einer umweltfreundlichen, auf Elektrifizierung basierenden Mobilität hinweist. Es ist bekannt, dass es hochrangige Diskussionen mit Rednern gab, darunter lokale Investitionsvertreter von Halbleiterunternehmen wie Qualcomm, Intel und AMD sowie CEOs von KI-Unternehmen.