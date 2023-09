Wedia, Leader im Bereich Digital Asset Management, nimmt an der DMEXCO 2023 teil

KÖLN, Deutschland, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Wedia, die Digital Asset Management (DAM)-Software der Wedia-Gruppe, nimmt zum zweiten Mal in Folge an der DMEXCO, Europas führendem Digital Marketing & Tech Event und Treffpunkt für Entscheidungsträger aus digitaler Wirtschaft, Marketing & Innovation, teil.

Wedia freut sich, am 20. und 21. September erneut an der DMEXCO in Köln teilzunehmen, für die mehr als 600 Speaker und 300 Aussteller erwartet werden. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung ist "Empowering Digital Creativity" und wird besprechen, welche Auswirkung digitale Kreativität auf die digitale Wirtschaft hat.