Batterietechnologie "Made in Germany" als Jahrhundertchance (FOTO)

Itzehoe (ots) - Für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland spieltBatteriezellentechnologie eine zunehmend entscheidende Rolle. Der strategischeAuf- und Ausbau der deutschen und europäischen Batterie-Wertschöpfungskettestärkt die technologische Innovationskraft und trägt dazu bei, wertvolleMarktanteile in diesem immer wichtiger werdenden Sektor zu sichern. Für dasUnternehmen CustomCells mit Sitz in Itzehoe und Tübingen sindTechnologiekompetenz, Innovationsfähigkeit sowie hochqualifizierte Fachkräfte(w/m/d) die Basis, um sich mit Hightech-Batterietechnologie "Made in Germany"als globaler Player in diesem Zukunftsmarkt zu positionieren. Doch dieWeichenstellungen für den Standort müssten auch von der Politik richtig gestelltwerden, so die Batteriezellen-Pioniere.Die Batteriezellproduktion hat sich in Deutschland von einem kaum beachtetenIndustriezweig - bis Anfang der 2010er Jahre fand die Herstellung vonLithium-Ionen-Batteriezellen fast ausschließlich in Asien statt - zu einemSchlüsselsektor entwickelt. Leistungsfähige Energiespeicher sind für die breiteund flexible Nutzung von Elektrizität unverzichtbar und damit ein wesentlicherBaustein der Energie- und Antriebswende, auf der Straße, aber auch in der Luftoder zu Wasser. Das Unternehmen CustomCells hat auf dem Gebiet derLithium-Ionen-Technologie in den vergangenen zehn Jahren Pionierarbeit geleistetund die Batteriezellentwicklung und -produktion "Made in Germany" maßgeblichvorangetrieben."Deutschland ist mit seinen gut ausgebildeten Fachkräften in einerhervorragenden Ausgangsposition und hat das Potenzial, einer der führendenHightech-Batterie-Standorte zu werden. Bürokratische Barrieren und steigendeEnergiekosten stehen uns jedoch zunehmend im Weg. Wir müssen unsere Industrieendlich stärken und nicht durch zusätzliche Regulierungen behindern. Dazubraucht es Mut und Unternehmergeist - und zwar von allen Seiten, auch von derBundesregierung", sagt Dr. Daniela Werlich, Vice President Advanced Technology &Strategy bei CustomCells. "Um zukunftsweisende Projekte in Europa undDeutschland realisieren zu können, brauchen wir vereinfachteGenehmigungsverfahren und attraktive Förderprogramme. Und zwar heute, nicht erstmorgen. Unser Ziel bei CustomCells ist es, unseren Technologievorsprungauszubauen und mit immer neuen Innovationen den Fortschritt zu prägen. Daswollen wir am und aus dem starken Industriestandort Deutschland herausgestalten."Deutschland benötigt Premium-Batteriezellen für Mobilitätswende auf der Straße,dem Wasser und in der LuftDurch die rasant steigende Nachfrage nach Batterien entsteht ein gigantischer