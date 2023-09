Der Bezirk Kaifu hat sich der Modernisierung des Konsumumfelds und der Optimierung der Geschäftsmodelle verschrieben. Der „Chaozong Street Historical and Cultural Block" ist ein erfolgreiches Beispiel, das von der Regierung des Bezirks Kaifu organisch erneuert wurde. Viele der denkmalgeschützten Attraktionen dieses Blocks erstrahlen noch immer in neuem Glanz und eine Vielzahl moderner Gebäude haben dieser jahrhundertealten Straße eine trendige Atmosphäre verliehen. Die Nachtgeschäftsfläche des Blocks beträgt etwa 40.000 Quadratmeter und gilt als aufsteigender Stern in der Nachtwirtschaft des Bezirks Kaifu.

PEKING, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Nachtwirtschaft entwickelt sich zu einem neuen Motor des Konsumwachstums im Bezirk Kaifu in der Stadt Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan und verleiht der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt neuen Schwung.

Xinhua Silk Road Die Nachtwirtschaft wird zum neuen Konsummotor für den Bezirk Kaifu in der Stadt Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan

