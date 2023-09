LaPresse USA: LoveITDetroit präsentiert Innovation und Nachhaltigkeit "Made in Italy"

Detroit (ots/PRNewswire) - (LaPresse) - Nach dem Erfolg der Veranstaltung im

Jahr 2022 hat das italienische Konsulat in Detroit mit dem

"LoveItDetroit"-Projekt erneut an dem Festival "Detroit Month of Design"

teilgenommen, mit einer Installation, die der Nachhaltigkeit gewidmet ist und

bis zum 30. September in 1001 Woodward Avenue besucht werden kann. Die

Installation zielt insbesondere darauf ab, hervorzuheben, auf welche Weise

italienische Unternehmen den Weg der Nachhaltigkeit eingeschlagen haben und wie

sie diesen Ansatz in das Wesen von "Made in Italy" integrieren. Anlässlich des

Eröffnungstages der Detroit Auto Show 2023 war die Ausstellung am Mittwoch

Gastgeber eines Gremiums von Experten und Interessenvertretern aus dem Sektor,

um die Verbindungen zwischen der US-amerikanischen Autohauptstadt und Italien,

insbesondere Turin, sowie die Energiewende im Automobilsektor zu diskutieren.



Die Verbindungen zwischen Detroit und Italien reichen bis 1899 zurück, dem Jahr

der ersten Auto Show und auch dem Jahr, in dem Italien seinen ersten Konsul in

diese Stadt schickte, erinnerte die italienische Botschafterin in den USA,

Mariangela Zappia. "Wir sind derzeit das einzige europäische Land, das ein

Konsulat in Detroit unterhält, und dies sagt viel über die Beziehungen zwischen

Detroit und Italien und natürlich zwischen Detroit und Turin, der

Automobilhauptstadt von Italien, aus", sagte Mariangela Zappia. "Italien steht

bei Innovationen im Automobilsektor an vorderster Front", bemerkte die

Botschafterin und erinnerte an die 'italienischen Meister', die auf der Auto

Show 2023 anwesend sind, insbesondere im Bereich Elektroautos.