Runergy glänzt auf der RE+ in Las Vegas mit der neuen Generation von N-Typ-Modulen

Auf der diesjährigen RE+ präsentierte Runergy eine Reihe von hocheffizienten Modulen, die sowohl die modernste N-Typ-Zelltechnologie als auch die gängige PERC-Zelltechnologie nutzen. Darunter befindet sich das hocheffiziente N-Type-Modul mit 54 Halbzellen, das sich durch sein ästhetisches schwarzes Design auszeichnet, das für Dachanwendungen geeignet ist und dessen geringes Gewicht eine einfache und praktische Installation ermöglicht. Trotz seiner geringen Größe ist er mit einer maximalen Ausgangsleistung von 425 W sehr leistungsstark, was eine höhere Rendite und einen kürzeren Investitionszyklus für Hausbesitzer bedeutet. Die beiden anderen N-Type-Module sind 72 und 78 Halbzellen Module und eignen sich perfekt für bodenmontierte Projekte und Tracker-Systeme. Mit Runergys führender Position bei der hocheffizienten N-Typ-Zellen FuE und der Herstellung bieten diese Produkte Projekteigentümern niedrigere Stromgestehungskosten und einen größeren langfristigen Wert. Das 72-Halbzellen-N-Typ-Modul wurde außerdem als "Overall Highest Achiever" ausgezeichnet, da es in allen strengen Tests der drei wesentlichen Disziplinen Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von RETC am besten abgeschnitten hat. Das Unternehmen präsentierte auch das 72-Halbzellen-Einzelglas-PERC-Modul, das in seinem Werk in Thailand hergestellt wird. Runergy ist seit zehn Jahren in der Photovoltaik-Branche tätig und hat bereits mehr als 50 GW an Zellen ausgeliefert. Runergy widmet sich der kontinuierlichen Bereitstellung hocheffizienter Produkte mit hohem Wert für globale Kunden.

Am ersten Tag der RE+-Ausstellung machte Runergy bedeutende Fortschritte bei der Ausweitung seiner globalen Reichweite. Hyperion, die High-End-Modulmarke von Runergy, hat eine globale strategische Vereinbarung mit Nanosun unterzeichnet, die auf Märkte wie Europa, den Nahen Osten und die Vereinigten Staaten abzielt. Darüber hinaus ist Hyperion eine strategische Kooperation mit Grape Solar eingegangen, die sich auf den US-amerikanischen Markt konzentriert. Herr Mitchell Aguirre, COO von Nanosun, äußerte sein großes Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Hyperion bei der Entwicklung innovativer Lösungen für grüne Energie. Herr Ozean Yuan, der Gründer und CEO von Grape Solar, betonte, dass beide Unternehmen ein gemeinsames Engagement für Partnerschaften und strategische Allianzen haben und dass es ein immenses Potenzial für eine zukünftige Zusammenarbeit gibt.

LAS VEGAS, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 12. September begann die mit Spannung erwartete RE+ 2023 im The Venetian Convention and Expo Center in Las Vegas, USA. Als größte Fachausstellung und Fachmesse für die Solarenergiebranche in Nordamerika zog die RE+ eine große Anzahl von Besuchern an. Runergy hatte einen glänzenden Auftritt auf der Veranstaltung und präsentierte eine Vielzahl von Vorzeigeprodukten im Bereich der Photovoltaik-Module, die von den Teilnehmern gut aufgenommen wurden.

