Auch Finnland schließt Grenze für in Russland zugelassene Autos

HELSINKI (dpa-AFX) - Nach den baltischen Staaten untersagt auch Finnland die Einreise mit Autos mit russischem Kennzeichen. Ab Mitternacht in der Nacht zum Samstag ist es nach finnischen Regierungsangaben untersagt, mit Fahrzeugen in das nördliche EU-Land zu kommen, die in Russland registriert sind. Damit folgt Finnland der Linie von Estland, Lettland und Litauen, die ihre Grenze für in Russland zugelassene Fahrzeuge bereits in den vergangenen Tagen dichtgemacht hatten.

Grundlage für den Schritt ist eine Klarstellung der EU-Kommission vom 8. September zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland, die die EU im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt hat. Demnach dürfen in Russland zugelassene Fahrzeuge nicht mehr in das Gebiet der EU einfahren. Finnland ist das EU-Land mit der mit Abstand längsten Grenze zu Russland.

Es soll nur vereinzelte Ausnahmen von der Regel geben, etwa für dauerhaft in Russland lebende EU-Bürger und Diplomaten, wie am Freitag aus einer Mitteilung der finnischen Regierung hervorging. In Russland zugelassene Pkw, die sich bereits in Finnland befinden, müssen demnach bis zum 16. März 2024 außer Landes gebracht werden. An den Anforderungen für die bereits stark beschränkte Einreise von Personen aus Russland nach Finnland ändert sich nichts./trs/DP/ngu