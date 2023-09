UBS stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach einer Veranstaltung des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead befasste sich nach dem "Dreamforce"-Event in einer am Freitag vorliegenden Studie erneut mit der Story der Aktie, was Künstliche Intelligenz (KI) und die Cloud betrifft. Unterm Strich sei er vom KI-Potenzial beeindruckt, was die Aktien aber noch nicht widerspiegelten. Er sieht daher Aufwärtschancen im Jahr 2024./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 06:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 06:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 214,9USD gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m