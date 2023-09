Wirtschaft Dax legt zu - Chemiekonzerne vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.894 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem Start im Plus hat der Dax im Tagesverlauf einen geringen Teil seiner Gewinne abgegeben. "Die europäischen Aktienmärkte haben nach dem gestrigen Inschrift der EZB einen Großteil ihres Pulvers verschossen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow das Börsengeschehen. "Das Zinsthema rückt vorerst auf der Prioritätenliste nach hinten. In den Vordergrund rücken nun die weiteren konjunkturellen Entwicklungen und diese werden sich nicht homogen zeigen", so Lipkow.