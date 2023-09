FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit den schwächeren US-Börsen ist am Freitag auch im Frankfurter Aktienhandel die jüngste Euphorie etwas verblasst. Die Hoffnung vom Vortag, dass die Europäische Zentralbank mit ihrem Zinserhöhungszyklus am Ende angelangt ist, hatte sich am Morgen nochmals positiv ausgewirkt. Nahe der 16 000-Punkte-Marke war dann aber Schluss für den Dax , denn starke Wirtschaftsdaten aus den USA dämpften wieder etwas die Stimmung.

Nach einem starken Start legte der Dax am Ende noch um 0,56 Prozent zu. 15 893,53 Punkte bescheren dem deutschen Leitindex auf Wochensicht aber ein Plus von knapp einem Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte tauchte am Freitag sogar noch knapp mit 0,04 Prozent auf 27 316,05 Zähler in die Verlustzone ab.

In New York gab es vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse Verluste. Unter Anlegern schürten robuste Wirtschaftsdaten wieder neue Bedenken, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche vielleicht doch noch einmal ihre Zinsen erhöhen könnte. Die Industriestimmung im Bundesstaat New York hellte sich deutlicher als erwartet auf und außerdem steigerte die US-Industrie ihre Aktivität stärker als prognostiziert./tih/jha/