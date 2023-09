Abgasskandal KBA droht Mercedes-Benz mit Stilllegung von Diesel-Fahrzeugen / 21. September 2023: Verhandlung zur Musterfeststellungsklage am OLG Stuttgart

Lahr (ots) - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat Mercedes-Benz wegen mutmaßlich

illegaler Abschalteinrichtungen in einem EU-6-Motor zur Aufklärung aufgefordert.

Das KBA hat bei Untersuchungen der Motorsteuerungssoftware einer

Mercedes-E-Klasse 350 Blue TEC mit Euro 6-Motor (OM642) drei

Abschalteinrichtungen nachgewiesen, die als "kritisch bzw. als unzulässig"

bewertet werden. Nach Medienberichten vom 15. September 2023 droht das KBA,

tausende von Mercedes-Fahrzeugen stillzulegen. Nach Ansicht der Kanzlei Dr.

Stoll & Sauer wird es für Mercedes im Diesel-Abgasskandal immer enger. Gerade

die Rechtsprechung am Bundesgerichtshof (BGH) erleichtert Verbraucherklagen. Das

gilt auch für die laufende Musterfeststellungsklage gegen die

Mercedes-Benz-Group am Oberlandesgericht Stuttgart. Am 21. September 2023 wird

erneut verhandelt.















Abgasskandal: KBA setzt Mercedes Frist - danach Stilllegung?