Heute vor genau 15 Jahren ging Lehman Brothers pleite und löste damit die Finanzkrise aus - aber die US-Aktienmärkte haben sich dennoch besser entwickelt als die anderen Märkte der Welt, zuletzt besonders aufgrund der KI-Euphorie vor allem um Nvidia. Nun aber kommt die nächste Bestätigung für eine schwache Chip-Nachfrage durch TSMC nach einem Bericht von Reuters. Nvidia aber läßt seine Chips ausschließlich von TSMC produzieren - das ist ein weiteres Indiz dafür, dass mit den Zahlen von Nvidia etwas nicht stimmt! Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis die astronomischen Bewertungen in diesem Bereich ins Rutschen kommen! Die nächste große Krise wird wohl nicht wieder durch eine Bank wie Lehman Brothers ausgelöst, sondern durch das Platzen der KI-Blase. Ähnlich wie in der Dotcom-Blase beim Internet wird es viel länger dauern, bis man weiß, wer die KI-Profiteure sein werden. Heute am großen Verfallstag ein Kursrutsch an der Wall Street - das liegt einerseits an dem Reuters-Bericht über TSMC sowie zweitens an der Mechanik des Verfallstags (Market Maker hatten positives Gamma - sie lösten also Long-Positionen auf, die sie zur Absicherung eingegangen waren)..

1. Hat China wieder an den Zahlen gedreht?

2. OPEC: Nachfragehoch nach fossilen Brennstoffen noch lange nicht erreicht

3. EZB: Kritik von Italien und Portugal nach Anhebung der Zinsen

