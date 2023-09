Xebia erhält AppMarket Solution Awards 2023 von Appian

Mit den AppMarket Solution Awards von Appian werden Appian-Partner für außergewöhnliche Innovation, Wirkung und Ausführung gewürdigt. Der Cross-Industry Value Award hebt die Procurement 360-Lösung von Xebia hervor, die einen vollständig transparenten Beschaffungsprozess bietet. Die Lösung bringt Menschen, Daten, KI und Prozesse zusammen, damit Silos entfernt werden und eine einheitliche und integrierte „Procure-to-Pay"-Lösung angeboten wird. Appian beschreibt: „Die Anwendbarkeit von Procurement 360 über verschiedene Branchen hinweg, kombiniert mit einer starken Resonanz bei den Zielgruppen, bietet einen starken branchenübergreifenden Wert."

„Xebia hat sich konsequent als produktiver und erfolgreicher Partner erwiesen, was zuletzt durch seine jüngste Leistung bewiesen wurde: die Procurement 360-Lösung", sagte Ben Dudley, Director of Community Experience, Appian. „P360 definiert Beschaffungsprozesse nahtlos neu und integriert Daten aus verschiedenen Quellen, um branchenübergreifend ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten. Wir sind stolz auf die Arbeit des Unternehmens, durch die es auf der Appian-Plattform eine mit vielen Funktionen ausgestattete agile, skalierbare und nahtlos integrierbare Lösung für das Beschaffungsmanagement entwickelt hat."

Appian erklärt, dass die Gewinner des AppMarket Solution Awards von einem Gremium aus Branchenexperten in Bezug auf „innovative Nutzung des neuesten Appian Data-Fabrics, Prozessautomatisierung, umfassende Erfahrung und nachweislichen Erfolg" bewertet wurden.

Der Erfolg von Xebia bekräftigt seine Position als Marktführer in der Landschaft der Low-Code-Technologie und veranschaulicht weiter sein Engagement dabei, Branchen in die Zukunft der Automatisierung zu führen.



„Wir möchten Appian aufrichtig dafür danken, dass es Procurement 360 zum sechsten Mal in Folge mit dem renommierten Appian App Market Award ausgezeichnet hat", sagte Tarun Khatri, Managing Director von Xebias Appian Practice. „Diese Errungenschaft unterstreicht wirklich unser Know-how im Appian-Ökosystem und unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die unseren Kunden von Anfang an einen Mehrwert bringen."

Informationen zu Xebia

Xebia ist ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und bedient die globalen Top-250-Unternehmen mit umfassenden IT-Lösungen. Xebia ist in 16 Ländern mit Entwicklungszentren in den USA, Lateinamerika, Westeuropa, Polen, den nordischen Ländern, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig und spezialisiert sich auf Technologieberatung, Software-Engineering, Produktentwicklung, Daten und KI, Cloud, Low Code, Agile

Transformation und DevSecOps sowie Qualitätssicherung. Neben hochkarätiger IT-Beratung und Softwareentwicklung bietet Xebia über seine Akademie zeitsparende standardisierte Lösungen und Schulungen an. Mit einer seit zwei Jahren bestehenden Wachstumsrate von 100 % im Vergleich zum Vorjahr ist Xebia eine treibende Kraft auf dem expandierenden Markt für digitale Transformation. Xebia wurde vor Kurzem von der Everest-Group als Marktführer im Bereich „Low-code Application Development Services PEAK Matrix Assessment 2023" für Appian Services anerkannt.

Informationen zu Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Automatisierungslösungen anbietet, die die Erstellung von hochwirksamen Geschäftsanwendungen und -workflows beschleunigen. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, operative Exzellenz zu erzielen und globales Risikomanagement und -compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.com.

