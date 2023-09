Innocan Pharma kündigt die Aufnahme von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D. in sein Advisory Board an

Über Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., M.B.A.

Dr. Pergolizzi kann umfangreiche akademische, klinische und geschäftliche Erfolge vorweisen, die auf sein lebenslanges Interesse an der Förderung der medizinischen Wissenschaft und der Praxis der modernen globalen Gesundheitsversorgung zurückzuführen sind. Er hat sich einen guten Ruf als erfahrene, ergebnisorientierte Führungskraft mit besonderem Schwerpunkt auf neuen Unternehmen erworben. Er hatte verschiedene Führungspositionen in privaten und börsennotierten Unternehmen inne. Dank seines bedeutenden medizinischen Fachwissens, seiner Erfahrung im Bereich der Regulierung und seiner geschäftlichen Fähigkeiten konnte er sich eine starke Erfolgsbilanz in vielen Bereichen der Gesundheitsbranche aufbauen. Dr. Pergolizzi ist Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates und fungiert als Chief Operating Officer bei NEMA Research Inc. Er ist ehemaliges Mitglied eines Unterausschusses der FDA SUI und SGE VAH Grant Review für Analgetika und Berater des Board of Directors der National Pain Foundation. Dr. Pergolizzi ist ehemaliger Director of Business Development and Financial Affairs der Clinical Trials Unit (in etwa: Abteilung für klinische Studien) der Johns Hopkins University School of Medicine. Zuvor war er als Teilzeit-Assistenzprofessor an der medizinischen Fakultät der Johns Hopkins University School of Medicine tätig.